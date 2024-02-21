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В Росії вербують ув'язнених жінок на війну — які посади пропонують

21 лютого 2024 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії вербують ув'язнених жінок на війну — які посади пропонують
Ув'язнені жінки в Росії. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Їм пропонують підписати контракт та обійняти посаду снайпера чи штурмовика.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС) у вівторок, 20 лютого. 

Росія посилає на війну жінок

Посилаючись на власні джерела, в ЦНС розповідають, що в Росії активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України. Для цього Міноборони РФ проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах країни.

"Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі згоди на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що найманців з Сирії готують до бойових дій в Україні прямо на території країни.

Також CNN писало, що Росія завербувала в лави своїх Збройних сил близько 15 тис. жителів Непалу. Найманцям пообіцяли оплату за службу в розмірі 2000 доларів. 

росіяни
жінки
ув'язнені
вербування
війна в Україні

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