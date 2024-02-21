В России вербуют заключенных женщин на войну — какие должности предлагают

Заключенные женщины в России. Фото: Reuters

Россияне активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают подписать контракт и занять должность снайпера или штурмовика.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС) во вторник, 20 февраля.

Россия посылает на войну женщин

Ссылаясь на собственные источники, в ЦНС рассказывают, что в России активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины. Для этого Минобороны РФ проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах страны.

"Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают в основном боевые должности, в том числе снайпера и штурмовика", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при согласии на подписание контракта предполагается прохождение двухмесячной программы обучения, после окончания контракта — помилование.

Напомним, в ГУР сообщали, что наемников из Сирии готовят к боевым действиям в Украине прямо на территории страны.

Также CNN писало, что Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил около 15 тыс. жителей Непала. Наемникам пообещали оплату за службу в размере 2000 долларов.