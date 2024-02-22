В ППО розповіли, скільки ворожих цілей було знищено цієї ночі

Нічна робота сил ППО. Фото ілюстративне: Командування Об'єднаних сил

У ніч проти 22 лютого 2024 року російські загарбники атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed. Також вони застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П, яку випустили з акваторії Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України у четвер, 22 лютого.

Повітряні сили розповіли про знищені цілі. Фото: Повітряні сили

ППО відпрацювала по ворожих цілях

"У ніч проти 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ РФ та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря", — говориться в повідомленні.

Військові зазначили, що вісім безпілотників було знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Раніше ми розповідали, що у ніч проти 21 лютого 2024 року росіяни атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, чотирма крилатими ракетами Х-22 та 19-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Силами протиповітряної оборони збили одну ракету і 13 дроків-камікадзе.

Російські окупанти у ніч проти 20 лютого атакували Україну ударними дронами типу Shahed та ракетами різних типів. Сили ППО знищили усі 23 ворожі дрони в межах південних та східних областей.