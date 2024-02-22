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В ПВО рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено этой ночью

22 февраля 2024 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ПВО рассказали, сколько вражеских целей было уничтожено этой ночью
Ночная работа сил ПВО. Фото иллюстративное: Командование Объединенных сил
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 22 февраля 2024 года российские захватчики атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed. Также они применили противорадиолокационную ракету Х-31П, выпущенную из акватории Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в четверг, 22 февраля.

ПВО
Воздушные силы рассказали об уничтоженных целях. Фото: Воздушные силы

ПВО отработала по враждебным целям

"В ночь на 22 февраля 2024 года противник атаковал десятью ударными БпЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарской РФ и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что восемь беспилотников были уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 21 февраля 2024 года россияне атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, четырьмя крылатыми ракетами Х-22 и 19 ударными беспилотниками типа Shahed. Силами противовоздушной обороны сбили одну ракету и 13 дроков-камикадзе.

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля атаковали Украину ударными дронами типа Shahed и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили все 23 вражеских дрона в пределах южных и восточных областей.

война
Украина
ПВО
ракеты
дроны

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