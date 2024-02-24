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В Воздушных Силах показали мастерскую работу украинской ПВО во время ночной атаки РФ

24 февраля 2024 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Воздушных Силах показали мастерскую работу украинской ПВО во время ночной атаки РФ
Работа украинской ПВО. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских защитников неба за боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года. Он отметил бойцов воздушного командования "Юг".

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

Сбитие вражеских целей в ночь на 24 февраля

"Благодарю защитников неба воздушного командования "Юг" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года. Вместе к победе!" — написал он.

На видео можно увидеть, как украинские защитники сбивают вражеские "шахеды".

Отметим, что армия РФ в ночь на 24 февраля выпустила по Украине пять ракет и 12 ударных БпЛА. Однако силам ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов".

Напомним, полиция начала расследование относительно атаки ударных дронов на Одессу. Как известно, Россия нанесла удары по городу в ночь на 24 февраля.

ПВО
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине
атака
Воздушные Силы ВСУ

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