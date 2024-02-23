Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины
Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов в поврежденной "шахедом" многоэтажке города. Поиск женщины, находившейся с ним в квартире в момент попадания дрона, продолжается.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 23 февраля.
В результате налета "шахедов" на Днепр погибший
"Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким", — отметил Лысак.
Также он добавил, что поиски женщины, которая также могла быть дома во время удара, продолжаются.
Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.
Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.
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