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Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины

23 февраля 2024 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины
Спасатель ГСЧС проводит деблокаду завалов поврежденной многоэтажки. Фото: Telegram Сергея Лисака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов в поврежденной "шахедом" многоэтажке города. Поиск женщины, находившейся с ним в квартире в момент попадания дрона, продолжается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 23 февраля.

В результате налета "шахедов" на Днепр погибший

В поврежденной "шахедами" многоэтажке Днепра обнаружили тело погибшего - фото 1
Спасатели и полицейский с деблокированным телом. Источник: Telegram Сергея Лысака

"Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким", — отметил Лысак.

В поврежденной "шахедами" многоэтажке Днепра нашли тело погибшего - фото 2
Масштабы разрушения многоэтажки в Днепре. Источник: Telegram Сергея Лысака

Также он добавил, что поиски женщины, которая также могла быть дома во время удара, продолжаются.

В поврежденной "шахедами" многоэтажке Днепра обнаружили тело погибшего - фото 3
Пост Лысака. Источник: Telegram Сергея Лысака

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.

Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

взрыв
Днепр
Украина
дрон Шахид-136
война в Украине

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