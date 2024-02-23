Удар "шахеда" по многоэтажке в Днепре — под завалами обнаружили тело мужчины

Спасатель ГСЧС проводит деблокаду завалов поврежденной многоэтажки. Фото: Telegram Сергея Лисака

Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов в поврежденной "шахедом" многоэтажке города. Поиск женщины, находившейся с ним в квартире в момент попадания дрона, продолжается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 23 февраля.

В результате налета "шахедов" на Днепр погибший

Спасатели и полицейский с деблокированным телом. Источник: Telegram Сергея Лысака

"Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким", — отметил Лысак.

Масштабы разрушения многоэтажки в Днепре. Источник: Telegram Сергея Лысака

Также он добавил, что поиски женщины, которая также могла быть дома во время удара, продолжаются.

Пост Лысака. Источник: Telegram Сергея Лысака

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар. Сообщалось о восьми пострадавших.

Кроме того, враг ночью атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.