В низці областей лунає повітряна тривога

Інформаційний рупор. Фото: pixabay

В чотирьох областях України була оголошена повітряна тривога. Існує загроза застосування ворогом тактичної авіації.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

В Україні повітряна тривога

Тривога була оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. Це пов'язано з активністю ворожої тактичної авіації на східному і північно-східному напрямках.

Наразі повітряна тривога триває в Донецькій області. Мешканців закликають лишитися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки, на його думку, росіяни будуть мститися за знищення БДК "Цезар Куніков".

Водночас сирени лунали через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 з нижньоновгородського аеродрому "Саваслейка".