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В ряде областей звучит воздушная тревога

15 февраля 2024 22:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ряде областей звучит воздушная тревога
Информационный рупор. Фото: pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом тактической авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

В Украине воздушная тревога

Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях. Это связано с активностью вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Донецкой области. Жителей призывают остаться в укрытиях.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

В то же время сирены звучали из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".

война
Украина
воздушная тревога
ракетный удар
авиация

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