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В мережі з'явилося відео пекельних умов, в яких 3-тя штурмова бригада втримує Авдіївку

16 лютого 2024 21:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В мережі з'явилося відео пекельних умов, в яких 3-тя штурмова бригада втримує Авдіївку
Бійці Третьої штурмової бригади в Авдіївці. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережу потрапило відео з бійцями Третьої окремої штурмової бригади, які перебувають у підвалах коксохімічного заводу в Авдіївці. Там бійці укриваються від постійних ворожих обстрілів.

Відео опублікували на сторінці бригади у Telegram.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Бійці Третьої штурмової в Авдіївці

Кадри були зняті бійцями Третьої штурмової бригади на місці подій.

Всередині заводу можна побачити військових, які укриваються від постійних обстрілів з боку російських загарбників. В цьому ж місці медики стабілізують поранених бійців.

Вони не припиняють своєї роботи навіть тоді, коли від чергових КАБів, які випускають росіяни, сиплеться стеля.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині під Авдіївкою проти сил Третьої окремої штурмової бригади воює щонайменше 15 тисяч російських солдатів. Однак воїни Збройних сил дають гідну відсіч ворогу і "стерли" 74-ту та 114-ту окремі мотострілецькі бригади Росії під час запеклих боїв.

Володимир Зеленський прокоментував критичну ситуацію в Авдіївці. Президент переконаний, що Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося.

війна
Україна
окупанти
Авдіївка
штурмова бригада

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