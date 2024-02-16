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В сети появилось видео адских условий, в которых 3-я штурмовая бригада удерживает Авдеевку

16 февраля 2024 21:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В сети появилось видео адских условий, в которых 3-я штурмовая бригада удерживает Авдеевку
Бойцы Третьей штурмовой бригады в Авдеевке. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сеть попало видео с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады, которые находятся в подвалах коксохимического завода в Авдеевке. Там бойцы укрываются от постоянных вражеских обстрелов.

Видео опубликовали на странице бригады в Telegram.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Бойцы Третьей штурмовой в Авдеевке

Кадры были сняты бойцами Третьей штурмовой бригады на месте событий.

Внутри завода можно увидеть военных, укрывающихся от постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков. В этом же месте медики стабилизируют раненых бойцов.

Они не прекращают свою работу даже тогда, когда от очередных КАБов, которые выпускают россияне, сыпется потолок.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет по меньшей мере 15 тысяч российских солдат. Однако воины Вооруженных сил дают достойный отпор врагу и "стерли" 74-ю и 114-ю отдельные мотострелковые бригады России во время упорных боев.

Владимир Зеленский прокомментировал критическую ситуацию в Авдеевке. Президент убежден, что Россия не успокоится, пока не уничтожит все остающееся там живое.

война
Украина
оккупанты
Авдеевка
штурмовая бригада

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