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В ISW пояснили, навіщо Шойгу заявив про "захоплення" Кринок на Херсонщині

21 лютого 2024 09:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW пояснили, навіщо Шойгу заявив про "захоплення" Кринок на Херсонщині
Російські військові. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини не відповідають дійсності. Вони потрібні російському керівництву, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів у Російській Федерації.

Про це повідомляється у звіті ISW у середу, 21 лютого.

Росіяни не захопили плацдарм

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що російські війська захопили селище Кринки на лівому березі Херсонської області. Втім, наявні візуальні докази з відкритих джерел, а також українські та російські повідомлення свідчать про те, що ЗСУ утримують плацдарм у цьому районі.

"Кремль, імовірно, передчасно заявив про захоплення військами РФ Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами у березні 2024 року", — йдеться у звіті.

Шойгу заявив під час брифінгу з президентом РФ Володимиром Путіним, що російські війська зачистили Кринки, хоча Путін стверджував, що російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням "Днєпр", повідомив йому, що в населеному пункті залишилася невелика кількість українських військових.

На разі фахівці ISW не спостерігали жодних візуальних доказів помітного російського просування біля обмеженого українського плацдарму у Кринках чи поблизу них.

Раніше ми повідомляли, що в ЗСУ спростували заяву Шойгу про захоплення російською армією населеного пункту Кринки у Херсонській області.

Також силовики оголосили підозру сімом російським солдатам, які воювали проти ЗСУ в Херсонській області, серед яких — командир  танкового батальйону ЗС РФ, чиї танки обстрілювали позиції ЗСУ під Кринками.

війна
вибори
Україна
окупанти
Сергій Шойгу
Росія

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