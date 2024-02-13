СБУ оголосила підозру бойовикам, серед яких командир російських танкістів

Командир російського танка Т-90М. Фото ілюстративне: росЗМІ

В СБУ оголосили підозру сімом російським солдатам, які воювали проти ЗСУ в Херсонській області. Основним фігурантом виступає командир підрозділу танкового батальйону ЗС РФ, чиї підлеглі обстрілювали з танків позиції українських військ під Кринками.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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За даними силовиків, окупант-кримчанин торік у червні вступив до 144-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Ще один боєць — оператор-навідник бронетранспортера 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Його перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ після підготовки поблизу тимчасово окупованого Енергодара на Донеччині.

Інші п'ятеро, за даними слідства — бойовики "ДНР", які воювали проти українських захисників протягом 2017-2019 рр. Після 24 лютого 2022 року їх було переведено до 1-ї, 4-ї та 5-ї окремих мотострілецьких бригад, а також 115-го стрілецького полку Південного військового округу ЗС РФ. Брали участь у боях на Донеччині та Харківщині.

Силовики оголосили їм підозру у держзраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності, їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ заочно повідомила про підозру заступнику кримського гауляйтера Сергія Аксьонова Роману Хитущенко, який відповідає за серійне виробництво дронів для російської армії на тимчасово захопленому півострові.

Додамо, силовики встановили особи ще п'ятьох російських солдатів 423-го мотострілецького полку четвертої дивізії першої танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, які катували мирних жителів під час захоплення Сумської області.