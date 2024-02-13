Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow СБУ оголосила підозру бойовикам, серед яких командир російських танкістів arrow

СБУ оголосила підозру бойовикам, серед яких командир російських танкістів

13 лютого 2024 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ оголосила підозру бойовикам, серед яких командир російських танкістів
Командир російського танка Т-90М. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В СБУ оголосили підозру сімом російським солдатам, які воювали проти ЗСУ в Херсонській області. Основним фігурантом виступає командир підрозділу танкового батальйону ЗС РФ, чиї підлеглі обстрілювали з танків позиції українських військ під Кринками.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства

Читайте також:

СБУ оголосила підозру сімом російським солдатам

За даними силовиків, окупант-кримчанин торік у червні вступив до 144-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Ще один боєць — оператор-навідник бронетранспортера  810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту. Його перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ після підготовки поблизу тимчасово окупованого Енергодара на Донеччині. 

Інші п'ятеро, за даними слідства — бойовики "ДНР", які воювали проти українських захисників протягом 2017-2019 рр. Після 24 лютого 2022 року їх було переведено до 1-ї, 4-ї та 5-ї окремих мотострілецьких бригад, а також 115-го стрілецького полку Південного військового округу ЗС РФ. Брали участь у боях на Донеччині та Харківщині. 

Силовики оголосили їм підозру у держзраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності, їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ заочно повідомила про підозру заступнику кримського гауляйтера Сергія Аксьонова Роману Хитущенко, який відповідає за серійне виробництво дронів для російської армії на тимчасово захопленому півострові.

Додамо, силовики встановили особи ще п'ятьох російських солдатів 423-го мотострілецького полку четвертої дивізії першої танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, які катували мирних жителів під час захоплення Сумської області. 

СБУ
ДНР
російські війська
Україна
Кримінал
танкіст

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі