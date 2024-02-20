В ЗСУ спростували заяву Шойгу про захоплення росіянами Кринок на Херсонщині

Російські солдати в Україні. Фото: росЗМІ

В Збройних силах України спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про захоплення російською армією населеного пункту Кринки у Херсонській області. Вони заявили, що російські військові досі не виконали поставлене завдання.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

ЗСУ заявили, що в Кринках немає російської армії

За офіційною інформацією від військових, така інформація про знищення плацдарму не відповідає дійсності, оскільки українські підрозділи продовжують утримувати Кринки, завдаючи значних втрат ворогу.

"Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, сьогодні СБУ викрила спецпризначенця ГРУ, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївської області і брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.

Також силовики оголосили підозру сімом російським солдатам, які воювали проти ЗСУ в Херсонській області, серед яких — командир танкового батальйону ЗС РФ, чиї танки обстрілювали позиції ЗСУ під Кринками.

Водночас не так давно українські оборонці ліквідували командира 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного Флоту Росії, полковника Магомедалі Магомеджанова.