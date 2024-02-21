В ISW объяснили, зачем Шойгу заявил о "захвате" Крынок на Херсонщине

Российские военные. Фото: росСМИ

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что заявления министра обороны России Сергея Шойгу о захвате плацдарма на левобережье Херсона не соответствуют действительности. Они нужны российскому руководству, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов в Российской Федерации.

Об этом сообщается в отчете ISW в среду, 21 февраля.

Россияне не захватили плацдарм

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что российские войска захватили поселок Крынки на левом берегу Херсонской области. Впрочем, имеющиеся визуальные доказательства открытых источников, а также украинские и российские сообщения свидетельствуют о том, что ВСУ удерживают плацдарм в этом районе.

"Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате войск РФ Кринок, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года", — говорится в отчете.

Шойгу заявил на брифинге с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские войска зачистили Крынки, хотя Путин утверждал, что российский генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий группировкой "Днепр", сообщил ему, что в населенном пункте осталось небольшое количество украинских военных.

На данный момент специалисты ISW не наблюдали никаких визуальных доказательств заметного российского продвижения у ограниченного украинского плацдарма в Крынках или вблизи них.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ опровергли заявление Шойгу о захвате российской армией населенного пункта Крынки в Херсонской области.

Также силовики объявили подозрение семи российским солдатам, воевавшим против ВСУ в Херсонской области, среди которых командир танкового батальона ВС РФ, чьи танки обстреливали позиции ВСУ под Крынками.