В ISW оцінили ризики затримки західної допомоги Україні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна продовжує докладати зусиль, щоб компенсувати російську перевагу у живій силі та матеріально-технічних засобах. Для цього бійці ЗСУ використовують більш сучасні системи та обладнання, хоча постійні затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки підривають ці дії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Затримки допомоги для України

Аналітики посилаються на інтерв'ю заступника міністра оборони України, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка від 14 лютого. Він заявив, що країна не може змагатися з російськими окупантами за кількістю артилерійських снарядів, танків і солдатів, які Москва може виробляти. Однак, за його словами, Україна може досягти переваги на фронті завдяки високотехнологічній зброї.

Він зазначив, що українські війська довели, що добре підготовлена армія з більш досконалим озброєнням може перемогти ворога з чисельною перевагою в живій силі і техніці. Гаврилюк наголосив, що ЗСУ мають вищі ударні можливості, які раніше дозволяли Україні послаблювати російську логістику і бойові можливості. За його словами, це може бути досягнуто лише за умови наявності високоточної артилерії і артилерійських систем, наданих Заходом.

Заступник міністра оборони зазначив, що Україна має ці можливості тоді, коли в наявності є достатньо високоточних боєприпасів великої дальності та боєприпасів для артилерійських систем, які мають більшу дальність і кращу точність, ніж в РФ. Гаврилюк особливо відзначив українські зусилля з широкої інтеграції можливостей ударних безпілотників у ЗСУ в широкому масштабі. Він зазначив, що Україна має на меті поступово збільшувати співвідношення кількості машин до кількості людей на полі бою.

Також Гаврилюк заявив, що прогрес України у розширенні операцій з використанням безпілотників не замінює потреби в сучасних артилерійських системах та інших засобах великої дальності. За його словами, війна в Україні показує, що артилерія відіграє ключову роль на полі бою. Заступник міністра наголосив, що БпЛА мають певні переваги, зокрема у вартості, але вони більш вразливі до зовнішніх факторів, таких як російські системи радіоелектронної боротьби та природні фактори.

В ISW розповіли, що безпілотники, якими наразі володіють українські війська, не здатні створювати певні ефекти на полі бою, яких може досягти артилерія.

"Гаврилюк стверджував, що Україні необхідно зосередитися на комбінованих операціях з використанням безпілотників і артилерійських систем, щоб підвищити точність українського вогню і зберегти артилерійські боєприпаси. Здатність України проводити такі комбіновані операції наразі залежить від західних поставок артилерійських снарядів, і Гаврилюк визнав, що дефіцит снарядів продовжує впливати на українські можливості і змушує Україну коригувати оперативні плани", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні не є благодійністю. За його словами, це інвестиції у власну безпеку.

Також прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила думку, що війна РФ проти України триватиме доти, доки Москва не зрозуміє, що не може перемогти. У зв'язку з цим важливо продовжувати підтримувати Україну і надавати їй все необхідне.