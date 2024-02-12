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Скільки триватиме війна в Україні — прем'єрка Естонії оцінила ситуацію на фронті

12 лютого 2024 11:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки триватиме війна в Україні — прем'єрка Естонії оцінила ситуацію на фронті
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Фото: AP
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас висловила думку, що війна РФ проти України триватиме доти, доки Москва не зрозуміє, що не може перемогти. У зв'язку з цим дуже важливо продовжувати підтримувати Україну і надавати їй все необхідне.

Про це Каллас розповіла в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard у неділю, 11 лютого.

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Каллас заявила, що тривалість війни зумовлена готовністю Росії до затяжної війни та помилковим уявленням про можливість швидкого вирішення.

"Росія готується до тривалого періоду війни. Війна триватиме доти, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", — сказала чиновниця.

Прем'єр також наголосила на ризиках, пов'язаних із поступками з територіальних питань, застерігаючи від ілюзії, що переговори призведуть до миру.

"Якщо ми погодимося на захоплення територій, потреби Росії будуть задоволені. Це неправда, що після цього все раптом стане мирним", — додала Каллас.

Прем'єр-міністр наголосила на важливості наявності адекватного запасу боєприпасів в умовах війни. Виходячи з цього, Естонія вирішила передати Україні значну кількість артилерійських снарядів.

Нагадаємо, раніше Каллас заявила, що Естонія не здійснюватиме видачу українських чоловіків. За її словами, вона обговорила це питання з українським лідером Володимиром Зеленським під час його нещодавнього візиту до Таллінна цього тижня.

Глава Генштабу Естонії Ееро Ребо висловився, що, попри те, що Росія контролює хід війни в Україні, її досягнення на полі бою залишаються незначними.

володимир путін
Естонія
військова допомога
військові
війна в Україні
Кая Каллас
Росія

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