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Столтенберг пояснив, чому допомога Україні — інвестиція у безпеку НАТО

14 лютого 2024 14:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг пояснив, чому допомога Україні — інвестиція у безпеку НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військова допомога Україні не є благодійністю. За його словами, це інвестиції у власну безпеку.

Про це повідомила пресслужба НАТО у середу, 14 лютого.

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Військова допомога Україні

"Ми ніколи не можемо вважати мир само собою зрозумілим. Але немає жодної безпосередньої військової загрози жодному союзнику НАТО. НАТО продовжить домагатися того, щоб у Москві не було місця для прорахунків щодо нашої готовності та рішучості захистити всіх союзників", — заявив Столтенберг.

Він розповів, що цього тижня відбудуться засідання Ради НАТО-Україна та Контактної групи з оборони України під керівництвом США. За його словами, обидві зустрічі будуть присвячені підтримці.

"Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усьому — від закупівель до логістики. Союзники продовжують здійснювати великі поставки зброї, обладнання та боєприпасів. Ця підтримка приносить реальну користь", — наголосив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що з допомогою союзників українці відвоювали половину території, яку захоплювали росіяни, відкрили коридор у Чорному морі та завдають втрат військам ворога.

"Підтримка НАТО — приклад істинного трансатлантичного розподілу тягаря. Я вітаю нещодавнє рішення ЄС про новий великий пакет допомоги. І я розраховую, що Конгрес США незабаром піде за цим рішенням. Це не благодійність. Це інвестиції в нашу власну безпеку", — додав він.

Нагадаємо, посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україну можуть не запросити до Альянсу на майбутньому саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Також експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. У Білому домі прокоментували його слова.

війна
НАТО
військова допомога
Україна
благодійність
Єнс Столтенберг

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