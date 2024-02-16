Ситуация в Авдеевке — в каких условиях воюют украинские военные

Разрушены дома в Авдеевке. Фото: Константин и Влада Либеровы/Instagram

В Третьей штурмовой (ОШБр) ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке Донецкой области. Ежедневно российские оккупанты сбрасывают на город до 80 корректированных авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ Максим Жорин в Telegram.

Что происходит в Авдеевке

Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что Авдеевка ежедневно испытывает массированные авиационные удары российских оккупантов.

"Авдеевка — это КАБы. Такое ощущение, что это самое большое количество авиабомб на таком участке земли за все время существования человечества" , — написал он в Telegram.

По словам Жорина, эти бомбы полностью уничтожают любые позиции, а здания по прилету "превращаются в яму".

Он подчеркнул, что ежесуточно оккупанты сбрасывают на город около 60-80 таких бомб.

"Просто представьте, в каких условиях здесь сегодня воюют наши бойцы" , — добавил Жорин.

Напомним, что в Донецкой области под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет по меньшей мере 15 тысяч российских солдат. Однако воины Вооруженных сил дают достойный отпор врагу и военные "стерли" 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады России во время ожесточенных боев.

Мы также сообщали, что на 16 февраля Вооруженные силы Украины отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.