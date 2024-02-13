Умєров та Сирський провели розмову з офіцерами країн НАТО — що обговорювали

Рустем Умєров та Олександр Сирський. Фото: Міністерство оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 13 лютого, провели телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем контингентом НАТО в Європі Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Зазначається, що під час розмови Умєров представив Сирського топофіцерам Альянсу.

"Чітка та предметна розмова. Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети. Серед них — оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування чинних бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці", — підбиває підсумки розмови міністр оборони.

Окремо сторони обговорили налагодження безперебійного забезпечення українських армійців засобами РЕБ, аби знизити до нуля загрозу від ворожих дронів: як розвідувальних, так і ударних. Також інша важлива тема, за словами відомства — забезпечення ротації бійців на фронті.

"Попереду — багато роботи та рішень, необхідних для нашої перемоги", — сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо, не так давно Рустем Умєров у Києві познайомив Олександра Сирського з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейєром. Також новий головнокомандувач українськими військами в інтерв'ю німецькому виданню ZDF заявив, що Росія не цінує життя своїх військових, бо за останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські, та додав, що війна в Україні завершиться тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, а інші варіанти не розглядаються.