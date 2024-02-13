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Умеров и Сырский провели разговор с офицерами стран НАТО — что обсуждали

13 февраля 2024 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умеров и Сырский провели разговор с офицерами стран НАТО — что обсуждали
Рустем Умеров и Александр Сырский. Фото: Министерство обороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня, 13 февраля, провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим контингентом НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины Антонио Агуто.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Умеров и Сырский провели телефонный разговор с офицерами НАТО

Во время разговора Умеров представил Сырского топ-офицерам Альянса.

"Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них - оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование действующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике", — подводит итоги разговора министр обороны.

Отдельно стороны обсудили налаживание бесперебойного обеспечения украинских армейцев средствами РЭБ, чтобы снизить к нулю угрозу от вражеских дронов: как разведывательных, так и ударных. Также другая важная тема, по словам ведомства — обеспечение ротации бойцов на фронте.

"Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы", — сказал Рустем Умеров.

Напомним, недавно Рустем Умеров в Киеве познакомил Александра Сырского с генеральным инспектором Бундесвера Карстеном Брейером. Также новый главнокомандующий украинскими войсками в интервью немецкому изданию ZDF заявил, что Россия не ценит жизнь своих военных, поскольку по последней информации потери армии России в 7-8 раз превышают украинские, и добавил, что война в Украине завершится тогда, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года, а другие варианты не рассматриваются.

Минобороны
НАТО
ВСУ
Александр Сырский
Умеров

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