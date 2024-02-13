Сирський назвав умови закінчення війни в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: скриншот з відео

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що війна в Україні завершиться тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Він наголосив, що інші варіанти не розглядаються.

Про це Сирський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

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"Ви знаєте, коли навіть не війна, війна у нас розпочалася з 2014 року, а ми кажемо про відкриту агресію. Так от коли ця агресія розпочалася, у мене було таке відчуття, що я іду в якусь безодню, яка не має чітких якихось обмежень по часу, часових обмежень", — розповів новопризначений Головнокомандувач.

Він пригадав, що на той момент взагалі не було зрозуміло, коли це закінчиться, але було ясно, що війна буде тривалою та тяжкою.

Сирський наголосив, що ЗСУ повинні закінчити війну з виходом на кордони 1991 року — повернути всі окуповані Росією території у 2014 та 2022 роках.

"Тому що інших варіантів не розглядається. Тому що іншого просто виходу в нас немає. А це значить, що всі, все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи — перемоги", — пояснив він.

Очільник українського війська вважає, що Україні необхідно налагодити внутрішнє виробництво та нарощувати його обсяги, оскільки в першу чергу треба розраховувати на власні сили.

Нагадаємо, сьогодні Олександр Сирський дав перше інтерв’ю на новій посаді. За його словами, ситуація на фронті наразі є складною, адже російські окупанти наступають по всій лінії фронту.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що РФ не цінує життя своїх військових. За останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські.