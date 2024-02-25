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Умєров розповів, яка сума збитків через порушення в постачанні продуктів армії

25 лютого 2024 12:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Умєров розповів, яка сума збитків через порушення в постачанні продуктів армії
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За останні місяці в контрактах з Міністерством оборони України на постачання продовольства в армію були виявлені безліч порушень. Загалом сума збитків становить десятки мільйонів гривень.

Про це розповів голова міністерства Рустем Умєров під час форуму "Україна.2024" у неділю, 25 лютого.

Контракти на постачання продуктів в ЗСУ

"Команда міністерства проводить постійні інспекції на постачання продовольства у військові частини. І тільки за останні місяці ми виявили порушення на десятки мільйонів гривень. Ми і воюємо, і перевіряємо, і чуємо всіх", — сказав він.

Умєров розповів, що в цих питаннях працюють разом з Нацполіцією, узгоджують дії щодо запобігання порушень при постачанні речового майна та харчування.

Також триває спільна робота з СБУ, Генпрокуратурою, ДБР та НАБУ щодо виявлення корупційних схем у Силах оборони.

Нагадаємо, Умєров заявив, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 8000 ракет

Також ми писали, що Сирський та Умєров здійснили візит на передові командні пункти військових частин та підрозділів у зоні ведення бойових дій. 

ЗСУ
продукти
армія
Міністерство оборони
постачання
Умєров

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