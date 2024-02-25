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Умеров рассказал, какая сумма ущерба из-за нарушений в поставках продуктов армии

25 февраля 2024 12:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Умеров рассказал, какая сумма ущерба из-за нарушений в поставках продуктов армии
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За последние месяцы в контрактах с Министерством обороны Украины на поставку продовольствия в армию было обнаружено множество нарушений. В общей сложности сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен.

Об этом рассказал глава министерства Рустем Умеров во время форума "Україна.2024" в воскресенье, 25 февраля.

Контракты на поставку продуктов в ВСУ

"Команда министерства проводит постоянные инспекции на поставку продовольствия в воинские части. И только за последние месяцы мы обнаружили нарушения на десятки миллионов гривен. Мы и воюем, и проверяем, и слышим всех", — сказал он.

Умеров рассказал, что в этих вопросах работают вместе с Нацполицией, согласовывают действия по предотвращению нарушений при поставке вещевого имущества и питания.

Также идет совместная работа с СБУ, Генпрокуратурой, ГБР и НАБУ по выявлению коррупционных схем в Силах обороны.

Напомним, Умеров заявил, что за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 8000 ракет.

Также мы писали, что Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне ведения боевых действий.

ВСУ
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Умеров

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