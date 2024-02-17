Умєров назвав головні потреби у зброї для ЗСУ під Авдіївкою
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області дала зрозуміти, що в Україні існує критична нестача зброї. Окрім боєприпасів та військової техніки, потрібно збільшити кількість фортифікацій на фронті.
Про це глава Міноборони повідомив у Facebook у суботу, 17 лютого.
Яка зброя необхідна ЗСУ на фронті
Умєров підкреслив, що Міноборони засвоїло певні уроки внаслідок жорстоких боїв в Авдіївці. Міністр назвав основні типи зброї, яких зараз не вистачає в Україні:
- сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи;
- засоби далекого ураження для нищення російських складів;
- артилерійські снаряди.
Посадовець зауважив, що наразі тривають обговорення з союзниками щодо отримання необхідних снарядів. Також Умєров акцентував, що на передовій вже працюють над будівництвом та посиленням фортифікацій. Насамкінець міністр пообіцяв повернути Авдіївку.
Нагадаємо, Рустем Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке відбулося 14 лютого. Міністр наголосив на важливості посилення ППО як самими ЗРК, так і ракетами до них, а також збільшення кількості артилерії і снарядів в Україні.
Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки. Прикордонник "Лєший" розповів, як відбувалися важкі бої з ворогом в місті.
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