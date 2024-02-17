Умєров назвав головні потреби у зброї для ЗСУ під Авдіївкою

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: РБК-Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ситуація в Авдіївці Донецької області дала зрозуміти, що в Україні існує критична нестача зброї. Окрім боєприпасів та військової техніки, потрібно збільшити кількість фортифікацій на фронті.

Про це глава Міноборони повідомив у Facebook у суботу, 17 лютого.

Яка зброя необхідна ЗСУ на фронті

Умєров підкреслив, що Міноборони засвоїло певні уроки внаслідок жорстоких боїв в Авдіївці. Міністр назвав основні типи зброї, яких зараз не вистачає в Україні:

сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи;

засоби далекого ураження для нищення російських складів;

артилерійські снаряди.

Посадовець зауважив, що наразі тривають обговорення з союзниками щодо отримання необхідних снарядів. Також Умєров акцентував, що на передовій вже працюють над будівництвом та посиленням фортифікацій. Насамкінець міністр пообіцяв повернути Авдіївку.

Скриншот допису Умєрова

Нагадаємо, Рустем Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке відбулося 14 лютого. Міністр наголосив на важливості посилення ППО як самими ЗРК, так і ракетами до них, а також збільшення кількості артилерії і снарядів в Україні.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки. Прикордонник "Лєший" розповів, як відбувалися важкі бої з ворогом в місті.