Умеров назвал главные потребности в оружии для ВСУ под Авдеевкой

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области дала понять, что в Украине существует критическая нехватка оружия. Кроме боеприпасов и военной техники, нужно увеличить количество фортификаций на фронте.

Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook в субботу, 17 февраля.

Какое оружие необходимо ВСУ на фронте

Умеров подчеркнул, что Минобороны извлекло определенные уроки в результате жестоких боев в Авдеевке. Министр назвал основные типы оружия, которых сейчас не хватает в Украине:

современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы;

средства дальнего поражения для уничтожения российских складов;

артиллерийские снаряды.

Чиновник отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения с союзниками по получению необходимых снарядов. Также Умеров подчеркнул, что на передовой уже работают над строительством и усилением фортификаций. В заключение министр пообещал вернуть Авдеевку.

Скриншот поста Умерова

Напомним, Рустем Умеров подвел итоги 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое проходило 14 февраля. Министр отметил важность усиления ПВО как самими ЗРК, так и ракетами к ним, а также увеличение количества артиллерии и снарядов в Украине.

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