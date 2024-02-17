Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Умеров назвал главные потребности в оружии для ВСУ под Авдеевкой arrow

Умеров назвал главные потребности в оружии для ВСУ под Авдеевкой

17 февраля 2024 15:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Умеров назвал главные потребности в оружии для ВСУ под Авдеевкой
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области дала понять, что в Украине существует критическая нехватка оружия. Кроме боеприпасов и военной техники, нужно увеличить количество фортификаций на фронте.

Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook в субботу, 17 февраля.

Какое оружие необходимо ВСУ на фронте

Умеров подчеркнул, что Минобороны извлекло определенные уроки в результате жестоких боев в Авдеевке. Министр назвал основные типы оружия, которых сейчас не хватает в Украине:

  • современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы;
  • средства дальнего поражения для уничтожения российских складов;
  • артиллерийские снаряды.

Чиновник отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения с союзниками по получению необходимых снарядов. Также Умеров подчеркнул, что на передовой уже работают над строительством и усилением фортификаций. В заключение министр пообещал вернуть Авдеевку.

Скриншот сообщения Умерова
Скриншот поста Умерова

Напомним, Рустем Умеров подвел итоги 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое проходило 14 февраля. Министр отметил важность усиления ПВО как самими ЗРК, так и ракетами к ним, а также увеличение количества артиллерии и снарядов в Украине.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки. Пограничник "Леший" рассказал, как происходили тяжелые сражения с врагом в городе.

война
Минобороны
оружие
Украина
Донецкая область
ПВО
Авдеевка
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме