Українці роблять неможливе за підтримки всього світу — Зеленський підбив підсумок битви за Авдіївку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Авдіївку продовжується. Він подякував усім воїнам, які працюють на оборону, а також усім, хто допомагає бійцям.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 18 лютого.

Зеленський про битву за Авдіївку

Зеленський розповів, що цього тижня всі небайдужі переживали за українських воїнів, Авдіївку, про долю всіх українців та саму Україну.

"Битва триває, головне — у цій битві ми робимо все можливе та неможливе, щоб подолати російське зло та захистити більше українських життів", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що український народ уже не вперше виявляє героїзм на полі бою, проте лише зараз Україна здобула широку міжнародну підтримку та солідарність.

Попри різні політичні думки та зовнішні кризи, які відвертають увагу світу, українці, об'єднані, докладають усіх зусиль, щоб гарантувати підтримку миру Україні.

"А значить, щоб наші воїни могли зупиняти російських бузувірів та повертати Україні українське. Я дякую всім, хто бореться, хто допомагає, хто зберігає стійкість і рішучість" , — додав Зеленський.

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим цвинтарем.

Раніше Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові за весь час оборони Авдіївки ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів.