Украинцы делают невозможное при поддержке всего мира — Зеленский подвел итог битвы за Авдеевку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Авдеевку продолжается. Он поблагодарил всех воинов, которые работают на оборону, а также всех, кто помогает бойцам.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 18 февраля.

Зеленский про битву за Авдеевку

Зеленский рассказал, что на этой неделе все неравнодушные переживали за украинских воинов, Авдеевку, за судьбу всех украинцев и самой Украины.

"Битва продолжается, главное — в этом сражении мы делаем все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить больше украинских жизней", — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что украинский народ уже не в первый раз проявляет героизм на поле боя, однако только сейчас Украина получила широкую международную поддержку и солидарность.

Несмотря на различные политические мнения и внешние кризисы, отвлекающие внимание мира, украинцы, объединенные, прилагают все усилия, чтобы гарантировать поддержку мира Украине.

"А значит, чтобы наши воины могли останавливать русских изуверов и возвращать Украине украинское. Я благодарю всех, кто сражается, кто помогает, кто сохраняет стойкость и решительность", — добавил Зеленский.

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что на сегодняшний день Авдеевка для россиян является крупнейшим кладбищем.

Ранее Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.