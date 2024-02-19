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Украинский пограничник рассказал, как оккупант заблудился в Авдеевке

19 февраля 2024 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинский пограничник рассказал, как оккупант заблудился в Авдеевке
Украинский пограничник с позывным "Хаски". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский пограничник с позывным "Хаски" рассказал, как российский оккупант заблудился в Авдеевке Донецкой области. Враг прошел по флангу и вошел во двор дома, где находились украинские защитники.

Видео с рассказом пограничника опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 19 февраля.

Блудный оккупант в Авдеевке

Российский захватчик кричал:

"Белый, Белый, я заблудился".

"Хаски" говорит, что оккупант стоял в 2-3 метрах от украинцев. Защитники открыли огонь по захватчику. Враг был ранен, однако он еще отбивался гранатами.

"Мы ликвидировали его. После чего заметили фонарики с другой стороны здания, это была группа, которая обходила нас с другой стороны. После чего открыли огонь по ним, был ранен наш побратим", — рассказал пограничник.

По его словам, раненого военного эвакуировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После столкновения с противником украинцы вынуждены были откатиться назад из-за того, что российский танк уничтожил крышу дома.

"Откатились назад, после чего осуществили круговую оборону и осуществляли оборону данного здания", — добавил "Хаски".

Напомним, "Хаски" рассказал о тяжелых боях за Авдеевку, колоссальные потери оккупантов и перестрелки на дистанции 10 метров. По словам военнослужащего, у россиян тактика ведения боя очень примитивная.

Также во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться сквозь вражеские ряды.

война
пограничники
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
ГПСУ

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