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Украинские десантники уничтожили Starlink россиян на фронте

21 февраля 2024 10:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские десантники уничтожили Starlink россиян на фронте
Starlink, который использовали оккупанты. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские десантники уничтожили терминал Starlink, который россияне использовали в зоне боевых действий. Его удалось обнаружить благодаря искусной работе украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщила пресс-служба десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в среду, 21 февраля.

Украинские военные уничтожили Starlink

"Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось", — говорится в сообщении.

Военные напомнили, что компания несколько раз открещивалась от слухов о снабжении войсками агрессора своей продукции.

Угнанный или приобретенный контрабандным путем модем обнаружили операторы разведывательных БпЛА 71-й егерской бригады ВСУ.

"А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо встали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании:). Короче, нет у оккупантов старлинка", — отчитались десантники.

Ранее мы сообщали, что Россия использует тысячи терминалов Starlink Илона Маска. Они были приобретены у частных российских фирм, которые покупали его у посредников через соседние с Российской Федерацией страны.

В России частные продавцы торгуют терминалами Starlink. Они работают только у границ, личные кабинеты к сети подключают через Польшу.

война
ВСУ
Украина
SpaceX
Starlink

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