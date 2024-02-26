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Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"

26 лютого 2024 21:55
оновлено: 22:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
Shahed-136 в польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В окремих регіонах України звучать сигнали повітряної тривоги. Російська армія здійснила запуск безпілотників Shahed-136, які рухаються на північному сході та на північ країни.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 

За наявною інформацією, один дрон зафіксовано на північному сході: він рухається з Полтавщини в напрямку Харківщини.

Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Іншу групу дронів фіксують на Кіровоградщині, вони летять північним напрямком. 

Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Оновлено о 21:56: дронова загроза оголошена для Черкаської області.

Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів" - фото 3
Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 21:59 карта повітряних тривог наразі виглядає так: 

Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
Джерело: alerts.in.ua

Станом на 22:08 повітряна тривога лунає в Дніпропетровській області. 

Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, через пуск авіаракети Х-59 в Кривому Розі сьогодні пролунали вибухи. Також потужні вибухи лунали й у Херсоні. 

Україна
Харківська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Черкаська область
дрон Шахід-136
повітряна тривога
війна в Україні

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