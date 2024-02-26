Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"

Shahed-136 в польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

В окремих регіонах України звучать сигнали повітряної тривоги. Російська армія здійснила запуск безпілотників Shahed-136, які рухаються на північному сході та на північ країни.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

За наявною інформацією, один дрон зафіксовано на північному сході: він рухається з Полтавщини в напрямку Харківщини.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Іншу групу дронів фіксують на Кіровоградщині, вони летять північним напрямком.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Оновлено о 21:56: дронова загроза оголошена для Черкаської області.

Джерело: Telegram ПС ЗСУ

Станом на 21:59 карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Станом на 22:08 повітряна тривога лунає в Дніпропетровській області.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, через пуск авіаракети Х-59 в Кривому Розі сьогодні пролунали вибухи. Також потужні вибухи лунали й у Херсоні.