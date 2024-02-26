Україною шириться повітряна тривога — в небі фіксують рух "шахедів"
В окремих регіонах України звучать сигнали повітряної тривоги. Російська армія здійснила запуск безпілотників Shahed-136, які рухаються на північному сході та на північ країни.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
За наявною інформацією, один дрон зафіксовано на північному сході: він рухається з Полтавщини в напрямку Харківщини.
Іншу групу дронів фіксують на Кіровоградщині, вони летять північним напрямком.
Оновлено о 21:56: дронова загроза оголошена для Черкаської області.
Станом на 21:59 карта повітряних тривог наразі виглядає так:
Станом на 22:08 повітряна тривога лунає в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, через пуск авіаракети Х-59 в Кривому Розі сьогодні пролунали вибухи. Також потужні вибухи лунали й у Херсоні.
Читайте Новини.LIVE!