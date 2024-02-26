У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
Вибухи в Херсоні
"У Херсоні лунають потужні вибухи", — наголосив Мрочко.
Він закликав триматися подалі від вікон та пам'ятати про правило двох стін.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили керовану авіаційну ракету, ймовірно Х-59, в напрямку Дніпропетровської області.
Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.
Також окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома.
Читайте Новини.LIVE!