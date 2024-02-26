Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов" arrow

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"

26 февраля 2024 21:55
обновлено: 22:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Российская армия осуществила запуск беспилотников Shahed-136, двигающихся на северо-востоке и севере страны.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

По имеющейся информации, один дрон зафиксирован на северо-востоке: он двигается из Полтавщины в направлении Харьковской.

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
Источник: Telegram

Другую группу дронов фиксируют в Кировоградской области, они летят северным направлением.

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
Источник: Telegram

Обновлено в 21:56: дроновая угроза объявлена для Черкасской области.

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов" - фото 3
Источник: Telegram

По состоянию на 21:59 карта воздушных тревог выглядит так:

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
Источник: alerts.in.ua

По сообщению на 22:08 воздушная тревога звучит в Днепропетровской области. 

По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
Источник: alerts.in.ua

Напомним, из-за пуска авиаракеты Х-59 в Кривом Роге сегодня раздались взрывы. Также мощные взрывы раздавались и в Херсоне.

Украина
Харьковская область
Кировоградская область
Полтавская область
Черкасская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме