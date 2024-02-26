По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"

Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press

В отдельных регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Российская армия осуществила запуск беспилотников Shahed-136, двигающихся на северо-востоке и севере страны.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

По имеющейся информации, один дрон зафиксирован на северо-востоке: он двигается из Полтавщины в направлении Харьковской.

Источник: Telegram

Другую группу дронов фиксируют в Кировоградской области, они летят северным направлением.

Источник: Telegram

Обновлено в 21:56: дроновая угроза объявлена для Черкасской области.

Источник: Telegram

По состоянию на 21:59 карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

По сообщению на 22:08 воздушная тревога звучит в Днепропетровской области.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, из-за пуска авиаракеты Х-59 в Кривом Роге сегодня раздались взрывы. Также мощные взрывы раздавались и в Херсоне.