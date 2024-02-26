По Украине ширится воздушная тревога — в небе фиксируют движение "шахедов"
В отдельных регионах Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Российская армия осуществила запуск беспилотников Shahed-136, двигающихся на северо-востоке и севере страны.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По имеющейся информации, один дрон зафиксирован на северо-востоке: он двигается из Полтавщины в направлении Харьковской.
Другую группу дронов фиксируют в Кировоградской области, они летят северным направлением.
Обновлено в 21:56: дроновая угроза объявлена для Черкасской области.
По состоянию на 21:59 карта воздушных тревог выглядит так:
По сообщению на 22:08 воздушная тревога звучит в Днепропетровской области.
Напомним, из-за пуска авиаракеты Х-59 в Кривом Роге сегодня раздались взрывы. Также мощные взрывы раздавались и в Херсоне.
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