У Кривому Розі пролунали потужні вибухи — що відомо
26 лютого 2024 21:24
Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Кривому Розі
"Кривий Ріг — вибухи", — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла в напрямку міста.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи також пролунали у Херсоні. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.
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