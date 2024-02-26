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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи — що відомо

26 лютого 2024 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі пролунали потужні вибухи — що відомо
Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері, 26 лютого. Наразі там та в декількох областях України оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Вибухи в Кривому Розі

"Кривий Ріг — вибухи", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла в напрямку міста.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи також пролунали у Херсоні. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.

війна
Кривий Ріг
вибух
обстріли
повітряна тривога
ракети

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