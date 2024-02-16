Україна змінила тактику — посол розповів про залучення штучного інтелекту на фронті

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Після зміни військового керівництва, Україна змінить тактику дій на полі бою. Країна планує залучати на фронті IT-сектор, розробляючи та створюючи нові плани щодо використання нових технологій та штучного інтелекту.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю CNN Türk з нагоди другої річниці від початку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну.

Україна змінює тактику на полі бою

Боднар розповів, що Україна планує "змінити реальність" на полі бою, інтегруючи IT-сектор на полі бою, розробляючи та створюючи нові плани щодо використання нових технологій та штучного інтелекту.

"Ми створюємо асиметричну відповідь на перевагу росіян, у яких фактично ще багато виробничих потужностей, у тому числі серійна армія безпілотних літальних апаратів", — сказав посол, відповідаючи на питання про можливу зміну тактики та стратегії після зміни військового керівництва.

За його словами, попри чисельну перевагу Росії у кількості, Україна діє продумано, креативно та асиметрично, що призводить до успішних результатів. В ефективній протидії ворогу сприяють зокрема "байрактари" та інша техніка з Туреччини.

"Росіяни все ще переважають чисельно в артилерійських системах, ракетах та інших можливостях. Але ми також відповідаємо асиметрично, що призводить, наприклад, до скорочення Чорноморського флоту", — сказав Василь Боднар.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Військові поки не коментують такі кадрові зміни і кажуть, що конкретні результати можна буде оцінити з часом.

Згодом депутат ВР та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що перед новим головнокомандувачем стоїть багато питань і йому буде складніше, ніж Залужному, але він не має права на помилку.

Додамо, 15 лютого 3 ОШБр була терміново передислокована в Авдіївку, адже ситуація в місті надзвичайно критична.