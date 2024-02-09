Звільнення Залужного та призначення Сирського: інтерв'ю Костенка

Олександр Сирський та Кирило Буданов. Фото: ОП

Чому генерала Валерія Залужного звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ та яким на цій позиції буде генерал Олександр Сирський — в бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів Роман Костенко, депутат ВР та член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як оцінюєте військові перестановки в країні?

— Так як вони сталися, то маємо їх сприйняти. Я вважаю Залужного професійним військовим та Головнокомандувачем, який був на своєму місці і до кінця виконував свої професійні обов'язки. Вважаю, що він є найпрофесійніший та найталановитіший генерал у світі.

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Однак будемо підтримувати нового Головнокомандувача, перед яким стоять великі виклики. В умовах жорсткої війни та обмеженого ресурсу та в умовах становлення на такій посаді. Безумовно, він теж легендарний та авторитетний, але був на рівні командувача. А тепер йому потрібно стати для всіх Головнокомандувачем.

Олександр Сирський та Валерій Залужний. Фото: ОП

Звичайно, ми будемо його підтримувати в усьому і контролювати, як це було із Валерієм Залужним.

Чому взагалі було звільнено Валерія Залужного, який мав неймовірну підтримку у суспільстві?

— Це слід запитувати у тих, хто його звільнив. Наприклад, верховний Головнокомандувач (мається на увазі президент Володимир Зеленський. - ред.).

Бо ми теж не почули відповіді на ці питання. В мене, наприклад, цих відповідей немає. Так, є якісь кулуарні, але цього я озвучувати не буду. Думаю, краще про це сказати президенту.

Перед новим Головнокомандувачем Сирським стоїть велика кількість завдань. Що думаєте з цього приводу?

— Так, перед ним стоїть дуже багато завдань. Вони складні і йому буде ще складніше, ніж Залужному. По-перше, йому треба увійти у нову посаду, більш глобальну та ще більш стратегічну.

Роман Костенко. Скріншот

Сирський не має права на помилку, як і Президент. Бо будуть озиратися.

Сирський — професійний військовий, він показав це на полі бою. Але тепер свою майстерність йому треба буде показувати не на конкретних ситуаціях, а керувати всіма Силами Оборони.

Сирського називають досить жорстким генералом, вживаючи слово "м'ясник".

— Це суб'єктивна думка окремих людей. Я так не вважаю, в мене такої інформації немає. Скажу, що кожного генерала або командира, якщо він ставить завдання, виконання яких може призвести до летальних наслідків, можуть так назвати.

Якою є ситуація на фронтах наразі в умовах все ще ненадходження нам допомоги від США?

— У нас проблема нестачі боєприпасів та людей у підрозділах. Ситуація складна і єдине, що може її виправити — це відновлення поставок від наших партнерів, якими вони були доти.