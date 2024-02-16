Украина сменила тактику — посол рассказал о привлечении искусственного интеллекта на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

После смены военного руководства Украина изменит тактику действий на поле боя. Страна планирует привлекать на фронте IT-сектор, разрабатывая и создавая новые планы использования новых технологий и искусственного интеллекта.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью CNN Türk по случаю второй годовщины с начала Россией широкомасштабного вторжения в Украину.

Украина меняет тактику на поле боя

Боднар рассказал, что Украина планирует "изменить реальность" на поле боя, интегрируя IT-сектор на поле боя, разрабатывая и создавая новые планы использования новых технологий и искусственного интеллекта.

"Мы создаем асимметричный ответ на преимущество россиян, у которых фактически еще много производственных мощностей, в том числе серийная армия беспилотных летательных аппаратов", — сказал посол, отвечая на вопрос о возможном изменении тактики и стратегии после смены военного руководства.

По его словам, несмотря на численное преимущество России в количестве, Украина действует продуманно, креативно и асимметрично, что приводит к успешным результатам. В эффективном противодействии врагу способствуют, в частности, "байракторы" и другая техника из Турции.

"Россияне все еще преобладают численно в артиллерийских системах, ракетах и других возможностях. Но мы также отвечаем асимметрично, что приводит, например, к сокращению Черноморского флота", — сказал Василий Боднар.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского. Военные пока не комментируют такие кадровые изменения и говорят, что конкретные результаты можно оценить со временем.

Впоследствии депутат ВР и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что перед новым главнокомандующим стоит много вопросов и ему будет сложнее, чем Залужный, но он не имеет права на ошибку.

Добавим, 15 февраля 3 ОШБр была срочно передислоцирована в Авдеевку, ведь ситуация в городе очень критическая.