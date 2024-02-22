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Удар ЗСУ по полігону під Волновахою — яких втрат зазнали окупанти

22 лютого 2024 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Удар ЗСУ по полігону під Волновахою — яких втрат зазнали окупанти
Запуск ракети HIMARS. Фото: СтратКом ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Удар українських військовий ракетами HIMARS по російському полігону поблизу окупованої Волновахи Донецької області, ймовірно, завдав значних втрат, викликавши істерику у російського керівництва та воєнкорів. За попередньою інформацією, загинули близько 60 окупантів.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Удар ЗСУ по полігону під Волновахою

Аналітики розповіли, що 20 лютого Збройні сили України завдали ракетних ударів по полігону "Трудівське" на схід від Волновахи. Там саме на військових навчаннях були щонайменше три роти російської 36-ї окремої мотострілецької бригади.

За інформацією з різних джерел, загинули близько 60 окупантів. Голова Забайкальського краю Олександр Осипов, де базується 36-та ОМСБр, заявив, що повідомлення про понад 60 загиблих під час удару є "перебільшеними".

"Російські ультранаціоналістичні мілблогери повторили свої стандартні скарги на погане прийняття росіянами рішень після удару, критикуючи російське військове командування за зосередження російського військового персоналу в ближньому тилу, попри наслідки попередніх українських ударів по зосередженню російських військ в межах українського удару", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.

смерть
ЗСУ
Донецька область
окупанти
HIMARS

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