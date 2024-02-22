Удар ВСУ по полигону под Волновахой — какие потери понесли оккупанты

Запуск ракеты HIMARS. Фото: Стратком ВСУ

Удар украинских военных ракетами HIMARS по российскому полигону вблизи оккупированной Волновахи Донецкой области, вероятно, нанес значительные потери, вызвав истерику у российского руководства и военкоров. По предварительной информации, погибли около 60 оккупантов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Удар ВСУ по полигону под Волновахой

Аналитики рассказали, что 20 февраля Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по полигону "Трудовское" к востоку от Волновахи. Там как раз на военных учениях было по меньшей мере три роты российской 36-й отдельной мотострелковой бригады.

По информации из разных источников, погибли около 60 оккупантов. Глава Забайкальского края Александр Осипов, где базируется 36-я ОМСБр, заявил, что сообщения о более чем 60 погибших во время удара являются "преувеличенными".

"Российские ультранационалистические милблогеры повторили свои стандартные жалобы на плохое принятие россиянами решений после удара, критикуя российское военное командование за сосредоточение российского военного персонала в ближнем тылу, несмотря на последствия предыдущих украинских ударов по сосредоточению российских войск в пределах украинского удара", — говорится в отчете.

Напомним, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, есть погибшие. Правда, подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.