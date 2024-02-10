Тарнавський розповів про активізацію росіян на Авдїівському напрямку

Генерал Олександр Тарнавський. Фото: Факти

Російські загарбники продовжують зосереджувати ресурси та зусилля на Авдіївському напрямку. Основною метою ворога є встановлення контролю над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів.

Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram в суботу, 10 лютого.

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Генерал зазначив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" загарбники зосереджують основні зусилля на Авдіївському напрямку.

"Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі", — пояснив військовий.

При цьому генерал запевнив, що українські військові дають рішучу відсіч діям противника. Українські воїни посилюють рубіж блокування, виставляють нові додаткові вогневі позиції, задіюють свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися.

Загалом по всій операційній зоні "Таврія" за минулу добу росіяни завдали 17 авіаударів, вчинили 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

Протидія українських військових

Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби складають 361 особового складу та 13 одиниць військової техніки.

Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Також вони нейтралізували чи знищили 145 БпЛА різних типів.

Раніше ми повідомляли, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки. Лише за добу 8 лютого росіяни здійснили шість скидів боєприпасів із сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.

Окрім того, Тарнавський описав ситуацію на напрямках фронту та назвав втрати ворога.