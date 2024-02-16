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В ВСУ назвали потери россиян на Таврийском направлении

16 февраля 2024 10:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВСУ назвали потери россиян на Таврийском направлении
Украинские военные. Иллюстративное фото: Минобороны
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за минувшие сутки нанесли почти 60 авиаударов и три ракетных удара на Таврийском направлении. В то же время там произошло 70 боевых столкновений с врагом. Общие потери РФ в живой силе составили 711 человек.

Об этом сообщил Командующий направлением Александр Тарнавский в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Ситуация на Таврийском направлении

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 58 авиаударов, три ракетных удара, провел 70 боевых столкновений и совершил 1031 артобстрел", — говорится в сообщении.

Тарнавский отметил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.

Он отметил, что потери врага в живой силе за минувшие сутки составляют 711 человек. Также россияне потеряли 52 единицы военной техники: девять танков, 24 ББМ, 10 артсистем, одну станцию БпЛА и шесть автомобилей.

Кроме того, Силы обороны уничтожили две единицы спецтехники противника.

"Нейтрализовано или уничтожено 259 БпЛА разных типов", — добавил Командующий.

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Скриншот поста Тарнавского

Напомним, российские захватчики продолжают сосредоточивать ресурсы и усилия на Авдеевском направлении. Основной целью врага является установление контроля над логистическими способами обеспечения украинских подразделений.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении сохраняется самая высокая динамика боев. Враг подтягивает туда свои резервы.

оккупанты
война в Украине
Александр Тарнавский
группировка войск "Таврия"
ракетный удар

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