РФ вдарила касетними снарядами по селу на Донеччині, є загибла

Наслідки обстрілів. Ілюстративне фото: Facebook/Вадим Філашкін

Російські військові обстріляли касетними боєприпасами Іллінівську громаду Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 16 лютого.

Обстріл Донеччини 15 лютого

За даними слідства, російська армія запустила касетні боєприпаси з "Ураганів" по селу Зоря Краматорського району.

Від розриву снаряда на власному подвір’ї загинула 83-річна місцева мешканка.

Також від обстрілу постраждало дві людини:

71-річний чоловік отримав відкритий перелом, рвану рану ноги й мінно-вибухові травми — його ушпиталили;

41-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Крім того, через вибухи було пошкоджено багатоквартирний будинок, навчальні заклади, щонайменше вісім приватних домоволодінь, лінію газопроводу та автомобіль.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, 16 лютого російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.

Також ми писали, що 15 лютого росіяни атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Дніпропетровській області.