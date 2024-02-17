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У Запоріжжі пролунали вибухи — росіяни завдали удару по околиці міста

17 лютого 2024 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Запоріжжі пролунали вибухи — росіяни завдали удару по околиці міста
Зруйнована будівля внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Telegram / Кирило Тимошенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська війська вкотре атакували Запоріжжя в суботу, 17 лютого. Під прицілом окупантів опинилася околиця міста. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 17 лютого

Загарбники здійснили черговий обстріл Запоріжжя під час повітряної тривоги. Це сталося близько 12:06 17 лютого. Вибух пролунав поблизу села Наталівка.

Скриншот допису Федорова
Скриншот допису Федорова

"Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється інформація щодо постраждалих та площу руйнувань.

Скриншот допису Федорова
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 17 лютого у більшості центральних, східних та північних областей лунала повітряна тривога. Росіяни здійснили пуск балістичних ракет по українських містах.

Додамо, 15 лютого окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали чотири людини.

війна
вибух
росіяни
Запоріжжя
Україна
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