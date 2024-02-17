У Запоріжжі пролунали вибухи — росіяни завдали удару по околиці міста

Зруйнована будівля внаслідок атаки. Ілюстративне фото: Telegram / Кирило Тимошенко

Російська війська вкотре атакували Запоріжжя в суботу, 17 лютого. Під прицілом окупантів опинилася околиця міста. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Обстріл Запоріжжя 17 лютого

Загарбники здійснили черговий обстріл Запоріжжя під час повітряної тривоги. Це сталося близько 12:06 17 лютого. Вибух пролунав поблизу села Наталівка.

Скриншот допису Федорова

"Попередньо — влучання по обʼєкту інфраструктури на околиці Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється інформація щодо постраждалих та площу руйнувань.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, 17 лютого у більшості центральних, східних та північних областей лунала повітряна тривога. Росіяни здійснили пуск балістичних ракет по українських містах.

Додамо, 15 лютого окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждали чотири людини.