У Запоріжжі 39 багатоповерхівок залишилися без опалення через обстріл РФ

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото архівне: ДСНС

Внаслідок обстрілу Запоріжжя було пошкоджено один із важливих інфраструктурних об'єктів міста. Постраждалих немає, але стався збій у роботі тепломереж та люди сидять без тепла.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у суботу, 17 лютого.

Мешканці Запоріжжя сидять без опалення

Куртєв розповів, що через обстріл стався збій у роботі тепломережі. Без опалення залишилося 39 багатоповерхових будинків, тобто чотири тисячі абонентів сидять без тепла.

"Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", — написав Куртєв.

Повідомлення Анатолія Куртєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Запоріжжя. Противник націлився на околицю міста і є прильоти по інфраструктурі.

Раніше росіяни обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого постраждала людина.