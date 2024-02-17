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У Запоріжжі 39 багатоповерхівок залишилися без опалення через обстріл РФ

17 лютого 2024 14:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Запоріжжі 39 багатоповерхівок залишилися без опалення через обстріл РФ
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото архівне: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок обстрілу Запоріжжя було пошкоджено один із важливих інфраструктурних об'єктів міста. Постраждалих немає, але стався збій у роботі тепломереж та люди сидять без тепла.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у суботу, 17 лютого.

Мешканці Запоріжжя сидять без опалення

Куртєв розповів, що через обстріл стався збій у роботі тепломережі. Без опалення залишилося 39 багатоповерхових будинків, тобто чотири тисячі абонентів сидять без тепла.

"Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", — написав Куртєв.

Запоріжжя
Повідомлення Анатолія Куртєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Запоріжжя. Противник націлився на околицю міста і є прильоти по інфраструктурі.

Раніше росіяни обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого постраждала людина.

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