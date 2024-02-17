В Запорожье 39 многоэтажек остались без отопления из-за обстрела РФ

Последствия обстрела Запорожья. Фото архивное: ГСЧС

В результате обстрела Запорожья был поврежден один из важных инфраструктурных объектов города. Пострадавших нет, но произошел сбой в работе теплосетей и люди сидят без тепла.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в субботу, 17 февраля.

Жители Запорожья сидят без отопления

Куртев рассказал, что из-за обстрела произошел сбой в работе теплосети. Без отопления остались 39 многоэтажных домов, то есть четыре тысячи абонентов сидят без тепла.

"Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения", — написал Куртев.

Сообщение Анатолия Куртева. Фото: скриншот

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Запорожье. Противник нацелился на окраину города и есть "прилеты" по инфраструктуре.

Ранее россияне обстреляли Запорожье, в результате чего пострадал человек.