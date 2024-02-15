Федоров рассказал, куда попали оккупанты в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: "Укринформ"

Российские оккупанты в ночь на 15 февраля обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По предварительной информации, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры Запорожья.

"Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, утром, 15 февраля, взрывы в Запорожье прозвучали во время масштабной воздушной тревоги в Украине.

Также оккупанты нанесли удар по Чугуеву Харьковской области в четверг, 15 февраля. В результате этого обнаружили по меньшей мере одного погибшего.