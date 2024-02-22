В СтратКоме показали работу артиллерии 92 бригады

Украинские военные на САУ Paladin. Фото: скриншот с видео

Военные 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко умело уничтожают врага из самоходной артиллерийской установки Paladin. По их словам, они стараются наносить самые меткие удары, чтобы ликвидировать врага.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в четверг, 22 февраля, и показала соответствующее видео.

Как работают бойцы 92-й бригады

На видео видно, как военные ответственно готовятся к выполнению боевых задач и радуются, когда снаряды попадают в цель.

"На фугасе блиндажи разбирает, танки. На днях несколько танков положили. Блиндаж... Знаете, когда заходить туда пять человек и прямое попадание, то откуда уже никто не выходит. От такого душа радуется", — рассказывает один из бойцов об успехах своей работы.

Напомним, что 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, есть погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.