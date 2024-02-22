Гуменюк підтвердила удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині

Вибух на полігоні окупантів в Херсонській області. Фото: скриншот з відео

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила удари по скупченнях росіян на Херсонщині. За її словами, на ворожому полігоні пролунало три вибухи.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій у четвер, 22 лютого, та показали відповідне відео.

Удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині

За словами Гуменюк, удар ЗСУ по ворожому полігону у Херсонській області був і не один, а навіть три. Ворог зазнав значних втрат.

"Був вибух, і не один. Тричі феєрично, як годиться, повторили для закріплення", — сказала вона журналістам.

Речниця додала, що робота наших військових була проведена досить результативно. Внаслідок атаки загинули щонайменше 60 загарбників. Решта даних ще дорозвідують.

Зазначається, що на полігоні перебували окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку

Для цієї операції Сили оборони використали "всю наявну зброю та потужність", однак конкретного типу озброєння Гуменюк не назвала.

Нагадаємо, що 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.