Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Гуменюк підтвердила удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині arrow

Гуменюк підтвердила удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині

22 лютого 2024 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гуменюк підтвердила удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині
Вибух на полігоні окупантів в Херсонській області. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила удари по скупченнях росіян на Херсонщині. За її словами, на ворожому полігоні пролунало три вибухи.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій у четвер, 22 лютого, та показали відповідне відео. 

Удар ЗСУ по полігону окупантів на Херсонщині

За словами Гуменюк, удар ЗСУ по ворожому полігону у Херсонській області був і не один, а навіть три. Ворог зазнав значних втрат.

"Був вибух, і не один. Тричі феєрично, як годиться, повторили для закріплення", — сказала вона журналістам.

Речниця додала, що робота наших військових була проведена досить результативно. Внаслідок атаки загинули щонайменше 60 загарбників. Решта даних ще дорозвідують.

Зазначається, що на полігоні перебували окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку

Для цієї операції Сили оборони використали "всю наявну зброю та потужність", однак конкретного типу озброєння Гуменюк не назвала. 

Нагадаємо, що 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.

ЗСУ
вибух
Херсонська область
окупанти
ліквідація
полігон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі