У Росії стався вибух на оборонному заводі — що відомо

Вибух на підприємстві в Росії. Фото: скриншот з відео

На російському оборонному підприємстві в Алтайському краї в четвер, 15 лютого, пролунали вибухи. Над містом Бійськ піднявся стовп диму. Влада міста переконує, що на заводі відбулись "технологічні процеси".

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Вибухи на оборонному заводі РФ 15 лютого

У районі оборонного підприємства Бійська Алтайського краю РФ пролунав гучний вибух 15 лютого. Як пише мер міста Віктор Щигрев, на заводі відбулись "технологічні процеси".

Після вибуху місцеві жителі бачили стовп диму над заводом. Як повідомляють місцеві ЗМІ, від ударної хвилі в житлових будинках трусилися вікна. Мер міста назвав вибух "хлопком".

"Увага! Сьогодні бійчани почули хлопок у районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає", — йдеться в повідемленні.

Місцеві жителі припускають, що вибух стався на російському заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр "Алтай", яке належить до держкорпорації "Роскосмос". При цьому Щигрев не надав жодної інформації про підприємство.

Як відомо, вище згаданий завод виробляє боєприпаси, твердопаливні заряд ракетних двигунів і вибухівку для промислових цілей.

Скриншот допису Щигрева

Також 15 лютого вибухи лунали і в російському Бєлгороді. В місті сталося влучання уламків в торговий центр. В результаті ракетного обстрілу є загиблі та поранені.

Додамо, росіяни завдали масованого комбінованого ракетного удару по Україні вранці 15 лютого. В багатьох українських містах є влучання. Сили ППО збили 13 із 26 випущених ракет.