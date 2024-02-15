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В России произошел взрыв на оборонном заводе — что известно

15 февраля 2024 13:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России произошел взрыв на оборонном заводе — что известно
Взрыв на предприятии в России. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На российском оборонном предприятии в Алтайском крае в четверг, 15 февраля, раздались взрывы. Над городом Бийск поднялся столб дыма. Власти города убеждают, что на заводе прошли "технологические процессы".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Взрывы на оборонном заводе РФ 15 февраля

В районе оборонного предприятия Бийска Алтайского края РФ раздался громкий взрыв 15 февраля. Как пишет мэр города Виктор Щигрев, на заводе произошли "технологические процессы".

После взрыва местные жители видели столб дыма над заводом. Как сообщают местные СМИ, от ударной волны в жилых домах тряслись окна. Мэр города назвал взрыв "хлопком".

"Внимание! Сегодня бийчане услышали хлопок в районе промзоны. Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет", — говорится в сообщении.

Местные жители предполагают, что взрыв произошел на российском заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай", принадлежащем к госкорпорации "Роскосмос". При этом Щигрев не предоставил никакой информации о предприятии.

Как известно, вышеупомянутый завод производит боеприпасы, твердотопливный заряд ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей.

Скриншот сообщения Щигрева
Скриншот поста Щигрева

Также 15 февраля взрывы раздавались и в российском Белгороде. В городе произошло попадание обломков в торговый центр. В результате ракетных обстрелов есть погибшие и раненые.

Добавим, россияне нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине утром 15 февраля. Во многих украинских городах есть попадания. Силы ПВО сбили 13 из 26 выпущенных ракет.

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