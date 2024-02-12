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У російській армії зростає кількість конфліктів, — ЦНС

12 лютого 2024 08:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У російській армії зростає кількість конфліктів, — ЦНС
Російські військові. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Росії її стрімко зростає невдоволення у лавах армії стосовно командування. У Західному військовому окрузі Збройних Сил РФ фіксується насильство, що почастішало, з боку командирів над підлеглими.

Про це повідомляє Центр національного спротиву в неділю, 11 лютого.

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На Курщині зафіксовано випадки, коли командири під час служби розстрілювали своїх військовослужбовців, що призвело до масових вбивств.

Такі дії часто відбувалися і натомість взаємної ворожості чи стану сп'яніння від алкоголю чи наркотиків серед військовослужбовців.

Один із останніх інцидентів, що сталися на початку лютого 2024 року, призвів до того, що Курський гарнізонний військовий суд засудив старшого прапорщика до 14 років ув'язнення в колонії за те, що він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розстріляв групу підлеглих.

Військовослужбовці України захопили в полон 35-річного Шаміля Закіровича Балієва, який походить із Республіки Башкортостан. Захоплений служив гранатометником у 4-й мотострілецькій бригаді Збройних Сил РФ. Йому обіцяли службу у тилових частинах, а насправді одразу відправили на штурм як "гарматне м'ясо".

Крім того, від рук українських захисників продовжують гинути дедалі більше російських окупантів . Цього разу артилеристи 21-ї ОМБр показали відео майстерного розгрому російського загону, що ховався в лісосмузі, за допомогою РСЗВ "Град".

 

російські війська
конфлікт
армія
військові
війна в Україні
Росія

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